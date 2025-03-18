Kışlada Somalili Askerler Arasında Kavga: 24 Yaralı

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda meydana geldi. Kışlada eğitim alan Somali uyruklu askerler, kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle birlikte birçok asker yaralanırken, kışlaya çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralı askerler Isparta’daki hastanelere sevk edildi.

FUTBOL MAÇI SONRASI KAVGA

Valilikten yapılan açıklamada, “General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında kavga çıktı.” denildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, 24 Somalili askerin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir.”

VALİ ZİYARETTE BULUNDU

Isparta Valisi Abdullah Erin, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Erin, Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında gerçekleşen kavgayı belirterek, “Kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı.” dedi. Olay sırasında, Somali uyruklu vatandaşlar ve askerler arasından hafif yaralanmaların olduğunu söyleyen Erin, şunları ekledi: “Emniyet güçlerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Sağlık teşkilatımız, ambulanslarla Somalili ve askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Yaralılar arasında kritik olarak değerlendirilmesi gereken 2 Somalili asker bulunuyor. Onlar için gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım sağlıklarına kavuşurlar. Yani çok sayıda yaralı var.”