Kıvanç Tatlıtuğ’dan dublör açıklaması geldi

MEHMET TAN’IN KAMERA ARKASI PAYLAŞIMI

41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörü olarak görev yapan Mehmet Tan, çekimlerden bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya platformunda paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine Tan, çalıştığı şirkete bağlı olarak görevine son verildiğini açıkladı.

ŞİRKETTEN GELEN FESİH HABERİ

Mehmet Tan, yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” diyerek durumunu aktardı. Yaşanan gelişme, kısa zamanda kamuoyunun ilgisini çekti ve gözler ünlü oyuncu Tatlıtuğ’a çevrildi.

TATLI TUĞ’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sessizliğini bozan Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabı üzerinden detaylı bir açıklama yaptı. Tatlıtuğ; “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık” ifadeleriyle duruma açıklık getirdi.