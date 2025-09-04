Kıvanç Tatlıtuğ’dan dublör açıklaması geldi

41 YAŞINDAKİ ÜNLÜ OYUNCUNUN DUBLÖRÜ İŞTEN ÇIKARILDI

Mehmet Tan, 41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörü olarak çalışırken çekimlerden bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Kısa zamanda yayılan bu görüntülerin ardından Tan, çalıştığı şirketten işten çıkarıldığını duyurdu.

PAYLAŞIMIN ARDINDAN İŞTEN AYRILMA

Mehmet Tan, yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” dedi. Bu gelişme kamuoyunun dikkatini çekerken, gözler Kıvanç Tatlıtuğ’a çevrildi. Ünlü oyuncu, sessizliğini bozarak Instagram hesabında detaylı bir açıklama yaptı.

TAKIM RUHUNUN ÖNEMİ

Tatlıtuğ, Instagram üzerindeki paylaşımında, “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık,” ifadelerini kullandı.