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“Kıvanç Tatlıtuğ Ve Başak Dizer’den Oğulları İçin Eğitim Kararı”

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RADİKAL BİR KARAR ALINDI

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğulları Kurt Efe’nin eğitim hayatıyla ilgili önemli bir karar aldı. Gelen bilgiler, ailenin Türkiye’den ayrılacağını ortaya koyuyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Paris’te 19 Şubat 2016’da nikâh masasına oturmuştu ve 15 Nisan 2022’de ilk çocukları Kurt Efe’yi dünyaya getirerek anne ve baba olma sevinci yaşamışlardı.

İNGİLTERE’YE YOLCULUK

Ünlü çifti, 4 yaşına gelen oğulları Kurt Efe’nin okul çağına girmesi için Türkiye’yi terk etme kararı aldı. Çiftin seçtiği ülke ise İngiltere’nin Londra şehri oldu.

TÜRKİYE ILE BAĞLAR SÜRECEK

Kurt Efe, Londra’da kreşe başlayacak ve burada ilk eğitimini alacak. Ancak çift, Türkiye’deki evlerini kapatmayı düşünmüyor. Okulların tatil dönemlerinde iş için Türkiye’ye geri dönecekler.

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