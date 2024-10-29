Kıvanç Tatlıtuğ ve Eşi Üzüm Topladı

BAĞ BOZUMU MEMNUNİYETİ

Lüleburgaz’a bağ bozumuna giden bir çift, çocuklarıyla birlikte üzüm toplama etkinliğine katıldı ve çalışanlara destek verdi. Bu keyifli günün anılarını sosyal medya platformu Instagram üzerinde paylaşan Başak Dizer Tatlıtuğ, gönderisinin altına “Kahramanın yolculuğu. Ve kahramanımın doğum günü.” şeklinde not düştü.

AİLESEL BİR GELENEĞE TANIKLIK

Bağ bozumunun sadece tarımsal bir etkinlik olmaktan öte, ailelerin bir araya geldiği ve birlikte deneyimler yaşadığı bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan çift, böyle organizasyonların toplumsal bağları kuvvetlendirdiğini belirtiyor. Elde edilen üzümün toplanması sürecinde yaşanan keyifli anlar, günün enerji dolu geçmesini sağlıyor.