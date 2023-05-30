Kıvanç Tatlıtuğ’dan romantik paylaşım

Aile dizisi ile ekranlarda izlediğimiz ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Aile dizisinde hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu eşi Başak Dizer’i öperken verdiği bir pozu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Ünlü çiftin bu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Aile’de hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ bu defa eşi Başak Dizer’i öptüğü fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Çiftin romantik pozu kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Instagram’da 4.3 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un bu paylaşımı beğeni topladı.

2016’da Fransa’nın başkenti Paris’te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe’yi 15 Nisan 2022’de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.