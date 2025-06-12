Kıyafet Kısıtlaması Uygulandı: Mayo Yasak!

GEÇİCİ HÜKÜMETTEN YENİ KARAR

Suriye’nin kuzeyindeki geçici hükümete başkanlık eden Ahmed el Şaraa’nın aldığı yeni bir karar, dikkatleri üzerine çekti. Alınan karar ile kamusal plajlar ve yüzme havuzlarında kadınların haşema gibi tamamen vücudu örten mayolar giymesi yasaklandı. Bu hafta Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan karar, Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana kadınların kıyafetleri ile ilgili gerçekleştirilen ilk resmi düzenleme oldu. Kararda, lüks oteller ve özel kulüplerde “Batı tarzı mayo” kullanımının serbest olduğu da ifade edildi.

PLAJLARDA UYGUN MAYO ZORUNLULUĞU

9 Haziran tarihli kararnamede, halk plajları ve yüzme havuzlarında “toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerini gözeten uygun mayo” kullanımının gerektiği vurgulandı. Bu düzenleme ile toplumda farklı kesimlerin değerlerine saygı gösterilmesi hedefleniyor.

ERKEKLER İÇİN DE KURAL GETİRİLDİ

Yeni kararla birlikte erkeklerin de yüzme dışında göğsü açık bir şekilde dolaşmaları yasaklandı. Otel lobileri ve restoranlar gibi yüzme alanları dışında tişört giyilmesi zorunlu hale getirildi. Beş yıldızlı oteller ile özel plajlar içinse daha esnek kurallar belirlendi. Bu mekanlarda “kamu ahlakına uygun ve genel zevk sınırları içinde” kalındığı müddetçe normal mayoların kullanımına izin verildi.