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Kıyamet Günü Saati Yeniden Güncellendi

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Kıyamet Günü Saati’nin Tarihçesi

Bilim insanları, insanlığın yok oluş düzeyini gösterme amacıyla 1947 yılında Kıyamet Günü Saati’ni ortaya koydu. Bu saat, 2007 yılına kadar toplamda 18 kez güncellendi. Başlangıçta 7 dakika olarak ayarlanan saat, Atomik Bilimciler Bülteni tarafından periyodik olarak yeniden gözden geçirildi.

Yok Oluş Tehlikesinin Yakınlığı

İnsanlığın olası sonunu temsil eden bu saat, 78 yıllık geçmişinde, insanlığı felakete sürükleyecek durumlara hiç olmadığı kadar yakın bir seviyeye ulaştı. Kıyamet Günü Saati, insanlık için büyük bir tehlike sinyali olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

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