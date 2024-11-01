Kıyıya Vuran Kırmızı Algler Hakkında Bilgilendirme

MARMARA DENİZİ VE ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAKİ DAMGALI DURUM

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda etkili olan lodos, sahil kesimlerine kırmızı alglerin ulaşmasına neden oldu. Son iki gündür devam eden fırtına sonucunda kıyı bölgeleri kırmızı alglerle kaplanmış durumda. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bölgede gözlemlenen yosunların deniz çayırları üzerinde yaşayan ve gelişen kırmızı yosunlar olduğunu belirtti.

DOĞAL BİR GÖRÜNTÜ

Prof. Ak, bu durumun mevsime, akıntıya ve rüzgara bağlı olarak çayırlar üzerinden koparak kıyıya doğru hareket ettiğini ifade etti. Bu olayın, bölgenin tehlike altında olduğunu gösteren bir durum olmadığını vurgulayan Ak, “Aslında deniz çayırlarının olduğu her yer verimli alanlardır. Buraya baktığımızda kumluk ve deniz çayırlarından özellikle zostera ve cymodoceae olarak bilinen toplulukların bolca bulunduğu yerler. Bu toplulukların üzerinde birçok yeşil, kahverengi ve kırmızı alg türleri yaşamaktadır. Zaman içerisinde dalga hareketleri ve akıntılar nedeniyle bu algler sahile vurabiliyor. Kıyıda büyük bir birikim yok. Sonbahar mevsimi boyunca bu durumu belli periyotlarla görmemiz doğal” dedi.

Prof. Dr. Ak, vatandaşların bu durumu gördüklerinde herhangi bir tedirginlik yaşamamaları gerektiğini çünkü olayın mevsimsel olarak gelişebilecek doğal bir durum olduğunu açıkladı. Bu tür olayların normal bir deniz ekosistemi parçası olduğunu ve paniğe gerek olmadığını belirtti.