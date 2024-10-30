Kıymada Dikkat Edilmesi Gerekenler Kıyma, Dikkatli Seçilmeli Ve Alınmalı

KIYMA SKANDALLARI VE TÜKETİCİ UYARILARI

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kıyma adı altında satılan bazı ürünlerin tavuk derisi, kemiği ve kas zarı gibi maddeler içerdiğini belirtiyor. Yardımcı, “Hazır kıyma, herkese yasak olmalı” diyerek tüketicilere dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Soya fasulyesi ile karıştırılarak daha ucuza satılan mekanik kıyma, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmış olsa da bazı işletmelerde maliyetleri düşürmek için kullanılmaya devam ediyor.

TÜKETİCİLERİ HİLELİ ÜRÜNLER HAKKINDA UYARIYOR

Kasaplardan alınan kıymanın güvenilir olduğunu ifade eden Yardımcı, “Kıymanın göz önünde etten çekilmesini isteyin. Hazır kıyma adı altında satışa sunulan ürünlerde tavuk kemiği, taşlık, kırıntılar kullanılıyor. Bu tür hileli ürünlerden uzak durun” diyerek bedava bile olsa hazır kıyma alınmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa listesinde yer alan işletmelerde domuz eti, tek tırnaklı hayvan eti ve alkollü ürünlerin gıda ürünlerine karıştırıldığı ortaya çıktı.

KIRMIZI ETTE MEKANİK KIYMA HİLELERİNE DİKKAT

Antalya’da bir tandır kebapçısında tekila, bir kokoreççide viski ve rakı kullanıldığı tespit edilmesiyle vatandaşların güveni sarsıldı. Yardımcı, özellikle köfte, lahmacun, kebap gibi ürünlerde mekanik kıyma hilesinin yaygınlaştığını belirtiyor. Yanlış uygulamalar nedeniyle kırmızı et ürünlerinde tavuk kemiği, damar ve deri gibi parçaların kullanıldığına dikkat çekiyor ve tüketicilere güvenilir kasaplardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyor. Kıymanın etten çekilerek alınmasının daha sağlıklı olduğunu da vurguluyor.

MEKANİK KIYMANIN SAĞLIĞA ZARARLARI

Son dönemde dikkati çeken mekanik kıyma, ucuz bir alternatif olarak sunulsa da içerdiği bileşenler nedeniyle sağlık açısından büyük endişe yaratıyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu, bu ürünün çeşitli tavuk parçaları, kemik zarı ve deri gibi elle ayrıştırılamayan atıklardan elde edildiğini aktarıyor. Mekanik kıyma, hayvanın klasik et ürünlerinde kullanılmayan kısımları parçalanarak elde ediliyor ve düşük protein değeri taşıdığı için sağlık riskleri oluşturabiliyor.

MEKANİK KIYMANIN İÇERİĞİ VE KULLANIM ALANLARI

Mekanik kıymanın içeriğinde çoğunlukla tavuk derisi, kan pıhtısı, kemik zarı ve sinir dokusu gibi katkı maddeleri bulunuyor. Bu karışımlar, geleneksel kırmızı et kıyması gibi pazarlanarak maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Mekanik kıyma, genellikle köfte, lahmacun, kebap ve sucuk gibi kırmızı et ürünlerinin yapımında kullanılıyor.

MEKANİK KIYMA NASIL ANLAŞILIR?

Mekanik kıyma, normal kıymaya göre daha düşük yoğunluklu ve koyu bir renkte olabiliyor. Fiyatı genellikle klasik et kıymasına göre daha ucuzdur. Tüketicilerin, alışveriş yaparken kasaplardan taze çekilen et kıymasını tercih etmeleri öneriliyor. Mekanik kıyma, içeriği ve sağlığa olan etkileri göz önünde bulundurulduğunda dikkat edilmesi gereken bir ürün olarak karşımıza çıkıyor ve sağlık için güvenilir kaynaklardan alışveriş yapılması tavsiye ediliyor.