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Kız Alıp Verme Tartışmasında Kardeşler Öldü

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OLAYIN ZAMAN VE MEKAN DETAYLARI

Olay, Ocaklar Mahallesi’nde saat 16.00 civarında gerçekleşti. Aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden başlayan bir tartışma, silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin çağrılmasını sağladı.

SALGININ SONUCU VE YARALILARIN DURUMU

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, Mehmet’in yaşamını kaybettiğini belirledi. Durumu kritik olan kardeşler Eyüp ve Muhittin Keren ile diğer aile üyesi Adil Keren ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Eyüp Keren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer kardeş Muhittin Keren’in durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

OLAY SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLER

Mehmet ve kardeşi Eyüp Keren’in cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, polis tarafından olaya karışan iki kişi gözaltına alındı.

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