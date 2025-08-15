Kız kardeşi Taciz Edildi, Ağabeyi Öldürüldü

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi Etlik Mahallesi’ndeki Adnan Yüksel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Çiğ köfte dükkanı işletmecisi Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan eve dönmeye çalışırken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşamış. Tartışma, iki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşmüş. Bu kavga esnasında Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçakla yaralanmış. Hakan Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olan baba ve oğlu hastaneye kaldırılmış.

GÖZALTINA ALINANLAR

Olayda Taha Z., Samet Z. ve ağabeyleri Emir Z. (19) ile babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alınmış. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve üç oğlu tutuklanmış, U.K. ise serbest bırakılmış. Tutuklanan üç kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar dikkat çekiyor.

CAN YAKAN AÇIKLAMALAR

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilen Hakan Çakır’ın annesi Sevender Özkan Çakır, “Biz kızımla dükkan çıkışında eve dönüyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretti, taciz etti. Kızımla biz korktuk ve panikledik. Oğlum konuşmaya başlayınca, arkamızdan gelen kişinin bize zarar verebileceğini düşündüm. Hakan’a haber verdik. Hakan geldi. ‘Hayırdır kardeşim’ diyerek durumu öğrenmek istedi. İlk darbeyi benim oğluma vurdu. Bu aşamada çatışma başladı. Oğlumu korumak için kolumu uzattım, o sırada vuruldum. Merdivenlerin önünde oğluma saldırdılar. Bebeğim orada can verdi” ifadelerini kullandı. Ali D. de Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşinin eve dönerken merdivende oturan kardeşlerin önlerini kestiğini ve taciz ettiklerini öne sürdü. Ali D., “Onlar bağırıp yardım istiyordu. Hakan gelince bu kişiler dağıldı ve sonra yeniden toplanıp bıçaklarla dükkanı basarak aileyi bıçakladı. Bu kişiler, bir araya geldiğinde çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Sosyal medyada, daha önce yaptıkları kötü eylemleri paylaştıkları videolar var. Artık korkuları yok” dedi.