Kız Yurdunda Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN ANINDAN EYLEMLER

Serdivan ilçesindeki Ayşe Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdu’nda, bir odadaki elektrik sisteminden kaynaklanan yangın meydana geldi. Bir anda alevler yükselince yurtta kalan öğrenciler hızlı bir şekilde dışarıya çıktı. Yangın anında, yurtdaki yağmurlama sistemi devreye girerek alevlerin büyümesini önledi.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Olayı öğrenir öğrenmez hızlıca olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Odada çıkan yangının sahibi olan kız öğrenci, “Odada saç kurutma makinesini kullanıyordum. Bir anda yatağımın alt kısmında kıvılcım gördüm. Sonra koşarak durumu güvenliğe bildirdim” ifadesini kullandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.