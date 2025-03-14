Kızamık Avrupa’da 27 Yılın Zirvesinde

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE UNICEF’TEN KIZAMIK RAPORU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılı için Avrupa ve Orta Asya’daki 53 ülkeyi kapsayan bir kızamık vakaları raporu yayınladı. Raporda, Avrupa Bölgesi’nde 2024 yılı itibarıyla 127 bin 350 kızamık vakasının bildirildiği belirtildi. Bu rakam, 2023 için bildirilen vakaların iki katına denk geliyor ve 1997’den bu yana bölgede tespit edilen en yüksek vaka sayısı oluyor.

KIZAMIK VAKALARINDAKİ CİDDİ DURUM

Raporda vurgulanan bir diğer önemli bilgi ise vakaların yüzde 40’ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda görüldüğü. Ayrıca bildirilen vakaların yarısından fazlasının hastaneye yatırıldığı belirtiliyor. 6 Mart 2025 itibarıyla alınan ön verilere göre, kızamık nedeniyle toplamda 38 ölüm yaşandığı da raporda dile getirildi. Avrupa Bölgesi’nin, 2024’te dünya genelindeki tüm kızamık vakalarının üçte birini oluşturduğu ifade ediliyor.

Raporda yer alan DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz. Avrupa ve Orta Asya için yeni bölgesel sağlık stratejimizi şekillendirirken, gerilemeyi göze alamayız. Her ülke, aşılanmamış topluluklara ulaşmak için çabalarını artırmalı” ifadelerini kullanıyor. Bu açıklama, kızamık vakalarındaki artışa karşı daha fazla önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor.