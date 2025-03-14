Kızamık Vakaları 27 Yılın En Yükseğinde

RAPORDAKİ KIZAMIK VAKA SAYILARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılı için Avrupa ve Orta Asya’daki 53 ülkeyi kapsayan kızamık vakalarına dair bir rapor yayınladı. Yapılan raporda, Avrupa Bölgesi’nde 2024 yılı için 127 bin 350 kızamık vakasının bildirildiği ifade edildi. “Bu, 2023 için bildirilen sayının iki katı ve 1997’den beri bölgede görülen en yüksek vaka sayısı” denildi.

ÖLÜM SAYISI VE HASTANEA YATIŞLARI

Vakaların yüzde 40’ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda tespit edildiğine dikkat çekilen raporda, bildirilen vakaların yarısından fazlasının hastaneye yatırıldığı kaydedildi. Rapor, “(2024 ve sonrası için) 6 Mart 2025 itibarıyla alınan ön verilere göre kızamık nedeniyle toplam 38 ölüm bildirildi” bilgisi paylaştı. Avrupa Bölgesi’nin, 2024’te küresel olarak tüm kızamık vakalarının üçte birini oluşturduğu bilgisi de raporda yer aldı.

KIZAMIK UYARISI

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, kızamığın geri döndüğünü belirterek, “Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz” ifadelerini kullandı. Kluge, Avrupa ve Orta Asya için yeni bölgesel sağlık stratejisini oluştururken, gerilemeyi göze alamayacaklarını da vurgulayarak, “Her ülke, aşılanmamış topluluklara ulaşmak için çabalarını artırmalı” dedi.