Kızarmış Tavuk Lezzeti!

KIZARMIŞ TAVUKUN BAŞTANSI

Kızarmış tavuk, dünya mutfaklarının en sevilen lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Dışı dışarıdan çıtır, içi ise sulu ve yumuşak olan bu nefis yemek her yaştan insanın damak tadına hitap ediyor. En iyi kızarmış tavuk nasıl yapılmalı? İşte bu noktada Doyuyo devreye giriyor.

DOYUYU’NUN ÖZEL ÇITIRPAN KAPLAMASI

Doyuyo, kızarmış tavuklarında kullandığı özel çıtır kaplama Çıtırpan ile fark yaratıyor. Uzun süren denemeler sonucunda geliştirilen bu kaplama tavuğun dışının mükemmel bir çıtırlıkta, içinin ise yumuşacık kalmasını sağlıyor. Ayrıca Çıtırpan kaplama, sadece tavuk için değil, sebze ve et kızartmaları için de kullanılabilen çok yönlü bir lezzet sunuyor.

ÖZEL SOSLAR VE BAHARATLAR

Doyuyo, dünyanın değişik mutfaklarından ilham alarak hazırladığı özel gurme soslar ve baharat karışımları ile geniş bir damak tadına hitap ediyor. Gebze Şekerpınar’daki 3.000 m² büyüklüğüne sahip tesisinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarıyla her sos ve baharat karışımı özenle üretiliyor. Restoranlarda ise bu gurme soslar, özel kapalı ambalajlarında hijyenik koşullarda sunuluyor.

TAZE VE KALİTELİ ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ

Doyuyo, menüsünde kullandığı tüm tavuk ve et ürünlerini, İstanbul İdealtepe’deki yaklaşık 1500 m² alana sahip kendi Et Üretim ve İşleme Tesisinde hazırlıyor. %100 but ve %100 filetodan elde edilen tavuk ürünleri, özel marinasyonlarda 12 saat dinlendiriliyor ve lezzetlendirici baharat karışımlarıyla soslanarak paketleniyor. Burger köfteleri ise %100 dana eti ile bu tesislerde hazırlanırken, tüm ürünler dondurulmadan, taze ve günlük olarak sunuluyor.

TENDERS FESTİVALİ İLE ÇITIR TAVUK ŞÖLENİ

Doyuyo, fast casual restoran konsepti ile tanıştırdığı Tenders Festival’de %100 baby filetodan üretilip 12 saat marine edilen, çıtır kaplamasıyla kaplanıp kızartılan tendersları, tenders ile hazırlanan Chicken Sandviç ile bir araya getiriyor. Kemiksiz ve derisiz olan bu seçeneklerin arasında bulunan Original, Cajun ve Paprika Parmesan’lı tenders çeşitleri, bu tepside bir arada sunuluyor.

CHICKEN BURGER & SANDVİÇLER

Chicken Burger, Doyuyo’nun en öne çıkan ürünlerinden biri. %100 baby filetodan hazırlanan, çıtır çıtır kızaran tenders ile yapılan bu burger, kendi ürettikleri Brioche burger ekmeklerinin arasında hazırlanıyor. Doyuyo mutfağından çıkan özel soslar ve baharatlarla mükemmel lezzet yakalanıyor. Ekmek arası lezzetleri sevenler için ise özel brioche ekmeği içerisinde, çıtır çıtır kızarmış tavuk ile hazırladıkları ikili Tenders Royale, yanında bol patates, büyük içecek ve sos ile servis ediliyor.

ACI SEVENLER İÇİN EŞSİZ LEZZETLER

Acıdan hoşlanıyorsan, kendine güveniyorsan Doyuyo acısever menülerle seni bekliyor. Kemiksiz %100 filetodan hazırlanan ve 6 farklı baharatla tatlandırılan çıtır tavuklar, burger, tenders ve chickers formunda sunuluyor.

COMBO MENÜLER

Doyuyo’da, enfes tavuk lezzetinin keyfini Combo menülerle çıkarabilirsiniz! İsterseniz iki kişilik Friends menü ile tüm lezzetleri aynı anda tadın. Ya da tepsisine sığmayan çıtır tavuklar, dev burger, kızarmış patates, coleslaw ve makarnalı combo menülerimizden birini deneyin. Tavuk sever damak tadınıza uygun Combo lezzetlerle tanışmanın zamanı geldi.

ÖZEL SOSLAR

Doyuyo, kızarmış tavuk lezzetinin vazgeçilmezi olan soslarını, dünyanın değişik mutfaklarından esinlenerek hazırlıyor. Sos ve baharat karışımları ile zengin bir damak tadı sunan bu lezzetlerin üretimi ise Gebze Şekerpınar’daki 3.000 m² kapalı alana sahip tesiste gerçekleştiriliyor.

Kızarmış tavuk denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Doyuyo, özel sosları, çıtır kaplaması ve taze, kaliteli ürünleri ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.