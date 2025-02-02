Kızılay’dan Gazze’ye 57 Tır Yardım Gitti

HAYATİ YARDIM MALZEMELERİ GAZZE’YE ULAŞIYOR

Türk Kızılay, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes sonrası, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek ihtiyaç sahibi Gazzelilere yardım malzemeleri dağıtmaya başladığını duyurdu. Gazze’deki gıda ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanması amacıyla Türkiye’den gönderilen gıda kolileri ve konserve etlerin Gazzelilere ulaştırılmaya başlandığı belirtiliyor.

Ayrıca, AFAD koordinasyonunda ülkemizin 14. yardım gemisiyle birlikte, Gazze’deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan 90 tırlık çadır ve barınma malzemelerinin 57 tırı, bu sabah Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze’ye giriş yaptı. Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmayı bekleyen diğer yardım malzemelerinin de kısa süre içerisinde Gazze’ye ulaştırılması planlanırken, bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.