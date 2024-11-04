Kızılay Haftası’nda 20 Bin Öğrenci Etkinliği**

KIZILAY HAFTASI KUTLAMALARI

156 yıllık köklü geçmişiyle her daim iyiliğin öncüsü konumunda bulunan Türk Kızılay, 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Sokağı’nda düzenlenen Kızılay Haftası kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Özellikle yaklaşık 300 okuldan 20 bin öğrencinin katıldığı etkinlik, “Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez” sloganının yer aldığı reklam filmiyle dikkat çekti. Türk Kızılay Etimesgut Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikler, katılımcılara dayanışmanın temeli olan yardımseverliği eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarmayı hedefliyor.

KIZILAY KOLU VE ANLAMI

Kızılay Haftası’nın bu yılki ana teması “Kızılay Kolu” olarak belirlendi. Kızılay Kolu, hafızalarda önemli bir yer edinen Kızılay Kolu’nun yeniden çocukların bilincine kazandırılması amacıyla bu isimle anıldı. Kızılay Kolu’nun simgesi olan Kızılay Kolluğu, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze kadar uzanan duygusal bir hikaye ile izleyiciye sunuldu. “Geçmişten Geleceğe İyiliğin Hikayesi” adlı reklam filmi, Türk Kızılay’ın nesiller boyunca süregelen iyilik mirasını ve gönüllülerin değişmeyen özverisini gözler önüne seriyor. Hikaye, 1915’te seyyar bir Kızılay hastanesinde tedavi gören bir gencin Kızılay doktoruna hayranlık duyarak başlamasıyla ve yıllar içinde bir iyilik elçisine dönüşmesiyle devam ediyor.

Kızılay’ın sembolü hilalin Kızılay kolluğu ile nasıl nesilden nesile aktarıldığı, filmi seyredenlerin duygusal anlarla ilişkilendirilerek aktarılıyor. 1945 yılında zor şartlar altında olan bir aileye yardım eden gönüllünün bir çocuğa Kızılay yeleğini vermesiyle başlayan film, 1980’lerde bir köyde yardıma koşan gönüllüyü takip ediyor. Reklamın son sahnesinde günümüzde bir gönüllü, bir çocuğa Kızılay kol bandı takarak “Kızılay sana emanet” demesiyle sona eriyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA YER ALDI

Kızılay Haftası süresince, ulusal televizyon kanallarında ve dijital platformlarda gösterilen bu duygusal reklam filmi, 30 Ekim itibariyle 78 saniyelik uzantısıyla izlendi. Ardından, takip eden günlerde 45 saniyelik kısa versiyonu da ekranlardan yer buldu. Film, İstanbul Sarıyer ve Kemerburgaz’daki beş ayrı planda, toplam sekiz oyuncuyla iki günde çekildi ve Arda Erdik tarafından yönetildi. Yapımcıları Levent Çağıl ve Volkan Orpak oldu.

KIZILAY VE GELECEK VİZYONU

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Kızılay Haftası’nı güzel bir filmle kutladık” diyerek, “Çocukluğumuzda hepimizin Kızılay Kolu olmak gibi bir hedefi vardı. Bunun tekrar hayata geçmesi bizim için geleceğe yaptığımız yatırım demek.” dedi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kızılay dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. Bu ülke ve millet var oldukça, Kızılay var olmaya devam edecek. Biz çocuklarımıza kızılaycılığı, iyiliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı öğrettiğimiz sürece, çocuklarımız el ele birlikte daha güçlü bir yarın inşa edecek.”