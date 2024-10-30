Kızılay Kolu’nun Geçmişi Ve Geleceği Kızılay Kolu’nun Anlamı Ve Sembolleri Kızılay Haftası’nda İyiliği Yaşatmak Türk Kızılay’ın İyilik Mirası İçin Reklam Filmiyle Kızılay’a Duygusal Yolculuk Kızılay Kolu, Geleceğe Umut Taşıyor

KIZILAY KOLU’NUN YENİDEN GÜNDEME GELİŞİ

Kızılay Kolu, hafızalarda önemli bir yer edinerek “Kızılay Kulüpleri” adıyla çocukların bilincinde yeniden yer bulmayı hedefliyor. Bu sene Kızılay Haftası’nın ana teması “Kızılay Kolu” olarak belirlendi. Kızılay Kolu’nun simgesi olan Kızılay Kolluğu, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze uzanan duygusal bir hikayenin reklam filmiyle anlatılıyor. “Geçmişten Geleceğe İyiliğin Hikayesi” adı verilen bu film, Türk Kızılay’ın nesilleri boyunca süregelen iyilik mirasını ve gönüllerin özverisini gözler önüne seriyor. 1915 yılında bir Kızılay hastanesinde tedavi gören genç, Kızılay doktoruna olan hayranlığıyla olaya dahil oluyor. Hikaye, iyilik elçisi haline gelen gencin iyiliği taşımak için şartları zorlamasıyla devam ediyor.

Kızılay’ın sembolü hilal, Kızılay kolluğu ile nesilden nesile aktarılırken, her kuşağın Kızılay ruhunu yaşatma çabası duygusal sahnelerle işleniyor. Reklam filmi, 1945 yılında zor durumda kalan bir aileye yardım eden Kızılay gönüllüsünün, ihtiyaç sahibi bir çocuğa Kızılay yeleği vermesiyle devam ediyor. Sonraki sahnelerde ise 1980’lerde bir köyde yardıma koşan Kızılay gönüllüsünün hikayesi anlatılıyor. Film, günümüzde bir okulda Kızılay’ı tanıtan gönüllünün, bir çocuğa Kızılay kol bandı takarak “Kızılay sana emanet” demesiyle sona eriyor.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Kızılay Haftası boyunca, ulusal televizyon kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanacak olan bu duygusal reklam filmi, 30 Ekim itibariyle 78 saniyelik uzun versiyonu ile başlayacak. Takip eden günlerde ise 45 saniyelik daha kısa versiyonu ekranda yer alacak. İstanbul Sarıyer ve Kemerburgaz’da, toplamda 4 çocuk ve 8 oyuncuyla çekilen reklam filmi, Arda Erdik’in yönetmenliğinde, Levent Çağıl ve Volkan Orpak yapımcılığında hazırlandı.

GELECEĞE YATIRIM OLARAK KIZILAY

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Haftası’nın Kızılaycılığı güzel yansıtan bir film ile kutlanacağını ifade etti. Yılmaz, “Çocukluğumuzda hepimizin Kızılay Kolu olmak gibi bir hedefi vardı, bunun tekrar hayata geçiyor olması bizim için geleceğe yaptığımız bir yatırım” dedi. Ayrıca, “Kızılay dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. Bu ülke ve millet var oldukça var olmaya devam edecek ve biz çocuklarımıza Kızılaycılığı, iyiliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı öğrettiğimiz müddetçe çocuklarımız birbirleriyle daha çok kaynaşıp el ele birlikte çok daha güçlü bir yarın inşa edecek” şeklinde sözlerine devam etti.