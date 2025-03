Kızılay Madencilere Yer Altında İftar Verdi

TÜRK KIZILAYI İFTAR YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Türk Kızılayı, TTK bünyesinde çalışan maden işçileri için Eğitim Ocağı’nda iftar yemeği gerçekleştirdi. İftara katılanlar arasında madencilerin yanı sıra Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Şube Başkanı Kürşat Yağız ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yöneticileri de yer aldı. Eğitim Ocağı’ndaki masaya, madenciler servis yaparken Kızılay üyeleri yemekleri doldurdu ve iftar saatinin gelmesiyle birlikte madenciler ile diğer katılımcılar oruçlarını açtı.

DUA EDİP ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, 3 Mart 1992’de grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi için dua ederek onları andıklarını belirtti. Şükrü Can, “263 maden işçisi kardeşimiz bugün 1992 yılında şehit olmuştu, grizu patlamasında. Onları andık. Onlar için Kuran okuduk. Rahmet diledik. Bugün çalışan kardeşlerimiz için de sıhhat ve sağlıklar diledik,” şeklinde konuştu. Can, bu iftarın, madencilerin yaşadıklarını anlamak adına önemli olduğunu vurguladı ve “En önemlisi de onların emeklerinin karşılığının, ülkemize ve milletimize verdiğinin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Madencilerimize uzun ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

YER ALTINDA OLMAK DERİN DÜŞÜNCELER GETİRİYOR

Şükrü Can, yer altına girmenin insanı Allah’a daha da yakınlaştırdığını belirterek, “Yer altında olmak gerçekten insanı bir anda çok derin ufuklara götürüyor,” dedi. Bu iftar, madencilerle olan ilişkilerin güçlenmesine ve onların sorunlarına daha duyarlı bir yaklaşım geliştirilmesine zemin hazırladı.