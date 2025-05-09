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“Kızılcık Şerbeti’nde Şaşırttı Ayrılık”

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KARAKTER DEĞİŞİMİ TEPKİ TOPLADI

Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi yetenekli isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti dizisi, olaylarla dolu bir süreçten geçiyor. Dizinin yeni bölümü Show TV’de milyonlarca izleyiciyi ekran başına çekerken, yeni sezon öncesi büyük sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziden ayrılmasının ardından, Kızılcık Şerbeti’nin sadık izleyicileri tarafından oldukça sert tepkiler yükselmeye başlamıştı. Kızılcık Şerbeti son bölümü, yine dikkat çekici sahnelerle seyirciyle buluştu. Doğa ve Fatih arasındaki yeni krizin, ayrılık sahnesini de beraberinde getireceği görülüyor.

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