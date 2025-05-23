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Kızılcık Şerbeti’nden Başrol Ayrıldı

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DİZİDEKİ KARMAŞA SÜRÜYOR

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’un bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde durumlar giderek daha da karmaşık hale geliyor. Her bölümde tartışma yaratan sahnelerin yoğunlukla yer aldığı dizide, tansiyon düşecek gibi görünmüyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterinin ayrılığı, izleyicilerin merakını artırmış durumdaydı. Bu gelişmenin ardından, dizideki suların durulacağına dair umutlar azalıyor. Sezon finali yerine final yapıp yapmayacağı konusunda tartışmalar sürerken, diziden gelen son haberler herkesi şaşkınlık içerisinde bırakıyor.

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