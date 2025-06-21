Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Ayrıldı

SEZON FİNALİ İLE ŞAŞIRTTI

Son üç sezon boyunca en fazla izlenen yapım olmayı başaran Kızılcık Şerbeti, sezon finalinde dikkat çekici bir olayla izleyicileri şaşırttı. Mustafa’nın ailesine karşı gerçekleştirdiği saldırının ardından, dizinin bazı oyuncularının projeden ayrılacağına dair söylentiler gündeme geldi.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Kızılcık Şerbeti dizisinden dört oyuncunun ayrılacağı bildiriliyor. Bunun yanı sıra, Kızıl Goncalar’ın tanınmış isimlerinden birinin Kızılcık Şerbeti’ne katılacağı haberi de tiyatral bir sürpriz olarak izleyici karşısına çıkıyor. Üç sezon boyunca gündeme damgasını vuran Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda değişikliklerin yaşanacağı konuşuluyor.