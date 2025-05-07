Kızılören’de Düğün Destek Kampanyası Başlatıldı

YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı çerçevesinde genç bireyler ve yeni evlenecek çiftlere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirildi. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ile tüm köylerde gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında çiftlerin ilk altınları kaymakamlık tarafından karşılanacak. Ayrıca, nikah masrafları, düğün alanının temizliği ve bakımı ile düğün salonu kiralama işlemleri de kaymakamlık tarafından desteklenecek. Düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sunacak.

AİLE KURMA YOLUNDA DESTEK

Her yeni doğan çocuğun ilk altını da kaymakamlık üstlenecek. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerin yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Bilal Çitil, “2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzer çalışmaların devam edeceğini” ifade etti. Kampanya, gençler ve yeni evli çiftler için önemli bir destek kaynağı olmayı amaçlıyor.