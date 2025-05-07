Kızılören’de Evlilik Desteği Başlatıldı

YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı çerçevesinde, gençler ve yeni evlenecek çiftler için yeni bir kampanya hayata geçirildi. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulanacak. Çiftlerin ilk altını, kaymakamlık tarafından karşılanacak. Düğün masrafları, nikah işlemleri, düğün alanının temizlik ve bakım giderleri ile düğün salonu kiralama gibi masraflar da kaymakamlık tarafından karşılanacak. Ayrıca, düğün yemekleri için de kaymakamlık destek verecek.

AİLE DESTEK PROGRAMLARI SÜRECEK

Her doğan çocuk için ilk altın yine kaymakamlıktan sağlanacak. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzer çalışmalarla devam edeceğini ifade ediyor. Bu destekler, ailelerin oluşturulması ve güçlendirilmesi adına önemli bir adım teşkil ediyor.