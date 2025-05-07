Kızılören Düğün Kampanyası Başlatıldı

YENİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Kızılören ilçesinde, 2025 Aile Yılı çerçevesinde, gençlere ve yeni evlenecek çiftlere destek vermek amacıyla yeni bir kampanya hayata geçiriliyor. Bu kampanya, Kızılören ilçe merkezi ve tüm köylerde uygulanacak. Kampanya kapsamında çiftlerin ilk altınları kaymakamlıktan karşılanacak.

NİKAH VE DÜĞÜN MASRAFLARI KAYMAKAMLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Nikah masraflarının yanı sıra düğün alanının temizliği, bakımı ve düğün salonu kiralama giderleri de kaymakamlık tarafından karşılanacak. Düğün yemekleri için de kaymakamlık destek sağlayacak. Ayrıca, her doğan çocuk için ilk altın yine kaymakamlıktan verilecek.

AİLE KURMA YOLUNDA DESTEK

Aile kurma yolunda adım atacak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Bilal Çitil, 2025 Aile Yılı etkinliklerinin benzer çalışmalarla devam edeceğini ifade etti.