Kktc’de Ortaokullarda Başörtüsü Yasağı Kalktı

KONUYA YÖNELİK TARİHİ ADIM ATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılması için önemli bir adım atıldı. Geçen hafta İrsen Küçük Ortaokulu’nda eğitim gören bir kız çocuğunun başörtüsü ile okula alınmaması üzerine KKTC Bakanlar Kurulu yeni bir karar aldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı kılık kıyafet yönetmeliği değişikliği ile KKTC’deki ortaokullarda isteyen öğrenciler “bone” ve “bandana” ile okula gidebilme hakkı kazandı.

BAKAN’DAN AÇIKLAMALAR

Sabah’a konu hakkında açıklamalarda bulunan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta KKTC’deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu okula başörtülü geldiğinde okul yönetimi, öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almamış ve İlahiyat Koleji’ne gitmesini istemişti.

HALKA YAYILACAK UYGULAMA

Ada’nın gündemine oturan bu olayın ardından konu, KKTC Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. KKTC Millî Eğitim Bakanlığı, kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını hükümete önerdi. Kabul edilen değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve alınan karar, KKTC’deki tüm ortaokullarda bugün itibarıyla uygulanmaya başlanacak.