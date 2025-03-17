KKTC’de Ortaokullarda Başörtüsü Yasağı Kalktı

KARARIN TARİHİ ADIMI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), ortaokullarda yürürlükte olan başörtüsü yasağının kaldırılması için önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz hafta İrsen Küçük Ortaokulu’nda eğitim gören bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula kabul edilmemesi üzerine KKTC Bakanlar Kurulu yeni bir düzenlemeye gitti. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı kılık kıyafet yönetmeliği değişikliği ile KKTC’deki ortaokullarda isteyen öğrencilerin “bone” ve “bandana” ile okula gidebilmesi mümkün hale geldi.

YASAĞIN AŞILMASI

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun” dedi. Olayın ardından geçen hafta KKTC’deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi başörtülü olarak okula geldi ve okul yönetimi, kız öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almadı. Sonuç olarak öğrencinin İlahiyat Koleji’ne yönlendirilmesi istendi.

DEĞİŞİKLİK YAYIMLANDI

KKTC Millî Eğitim Bakanlığı, kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını hükümete önerdi. Kabul edilen bu değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar, KKTC’deki tüm ortaokullarda bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak.