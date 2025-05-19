KkTc, Türk Vatandaşlarının Konut Haklarını Artırdı

K.K.T.C. DÜZENLEMESİ İLE KONUT ALIM İMKANLARI ARTIRILIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye vatandaşları için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. KKTC Hükümeti’nin aldığı yasa gücünde kararname ile, Türk vatandaşlarının konut edinme hakları önemli ölçüde artırılıyor.

ALIM HAKKI İKİ KATINA ÇIKTI

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 16 Mayıs’ta yürürlüğe giren karara göre, daha önceden KKTC’den yalnızca 3 daire veya 1 müstakil ev/villa sahibi olabilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, artık 6 daire ve 3 müstakil ev/villa alımına imkan bulacak.

DİĞER ÜLKELERİN VATANDAŞLARINA YENİ HAKLAR TANINDI

Aynı düzenleme ile diğer yabancı ülke vatandaşlarının konut alım hakları da genişletildi. Önceden KKTC’den yalnızca 1 daire veya 1 müstakil ev/villa satın alabilen Türkiye dışında kalan yabancı ülke vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya yükseltildi.