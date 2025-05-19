KkTc, Türk Vatandaşlarının Konut Haklarını Artırdı

KONUT EDİNME HAKLARINDA ÖNEMLİ DÜZENLEME

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye vatandaşlarını doğrudan etkileyen yeni bir uygulama başladı. KKTC Hükümeti tarafından yürürlüğe sokulan yasa gücünde kararname ile Türk vatandaşlarının konut edinme hakları önemli derecede artırılıyor.

KONUT ALIM HAKKI 2 KATINA ÇIKTI

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 16 Mayıs’tan itibaren geçerli olan karara göre, daha önce KKTC’den yalnızca 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, artık 6 daire ve 3 müstakil ev/villa alabilecek.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA GELEN YENİ HAKLAR

Bu düzenleme aynı zamanda başka ülke vatandaşlarının konut alım haklarını da kapsıyor. Daha önce KKTC’den yalnızca 1 daire ya da 1 müstakil ev/villa alabilen, Türkiye dışındaki yabancı ülke vatandaşlarının bu hakkı 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya kadar çıkarılıyor.