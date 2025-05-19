Klein Vision’in İlk Uçan Otomobili AirCar

DÜNYA İÇİNDE BİR İLK

Klein Vision tarafından üretilmekte olan AirCar, seri üretime geçen dünyanın ilk uçan otomobili olma özelliğini taşıyor. Dört tekerleği ve iki katlanabilir kanadı bulunan AirCar, pistte hızlandıktan sonra havalanma yeteneğine sahip. Kalkış öncesinde yaklaşık iki dakika içinde kanatlarını açabilen bu araç, varış noktasına ulaştığında kanatlarını gövdesine katlayarak kara moduna dönüş yapıyor.

Klein Vision, AirCar’a dair üç farklı motor seçeneği sunmayı planlıyor: 280, 320 ve 340 beygir gücünde motorlar kullanılabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı 800 bin dolar seviyesinden başlıyor, ancak donanım özelliklerine göre bu fiyat 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor. AirCar, normal akaryakıt ile çalışıyor ve yaklaşık 5.500 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Pistte yaklaşık 300 metre mesafeyi kat ederek saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor; seyir halinde ise hızı saatte 250 kilometreye kadar çıkıyor. Araç, 500’den fazla kalkış ve iniş gerçekleştirmeyi başardı ve toplamda 170 saatten fazla test uçuşu yaptı. Şirket, AirCar’ın son versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürmekte ve AirCar 2 adlı yeni prototipin ilk uçuşunun Eylül 2025’te yapılacağını belirtiyor.

GELECEKTEKİ ELEKTRİKLİ VERSİYON

Klein Vision’ın kurucu ortağı Anton Zajac, gelecekte AirCar’ın elektrikli versiyonunun da üretileceğini ve bunun için batarya teknolojisindeki yeniliklerin beklendiğini dile getiriyor.

YASAL DURUMU

AirCar, 2022 yılında Slovakya’da “Uçuşa Elverişlilik Sertifikası” aldı ve bu sayede ticari yolcu taşımacılığı için yasal olarak uygun hale geldi. Aynı zamanda Birleşik Krallık hükümeti, uçan taksilerin hayata geçirilmesi adına Sivil Havacılık Otoritesi’ne 20 milyon sterlinlik bir fon sağladı. 2026 yılına kadar ilk pilotlu uçan taksinin İngiltere göklerinde olacağı ifade ediliyor. Küresel uçan araç pazarının, Morgan Stanley’in tahminine göre 2040 yılında 1 trilyon dolara, 2050 yılına kadar ise 9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.