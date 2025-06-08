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Klima Doğru Kullanılmalı, Yüksek Fatura Gelir

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KLİMA KULLANIMINDA DOĞRU YÖNTEMLER

Kavurucu yaz sıcaklarında hayat kurtaran klimalar, yüksek elektrik faturalarıyla tüketicileri zorluyor. Ancak uzmanlar, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken birkaç basit yöntemin hem serinliği artırdığını hem de bütçeyi koruduğunu söylüyor. Klimanın sürekli açık mı kalması gerektiği yoksa ihtiyaç doğrultusunda açılıp kapatılmasının mı daha ekonomik olduğu tartışmaları sürerken, uzmanlardan net bir açıklama geldi.

DOĞRU KULLANIMLA TASARRUF SAĞLANIYOR

Uzmanlar, “doğru kullanıldığında klima performansının artacağını ve enerji tasarrufu sağlanacağını” ifade ediyor. Böylelikle, basit kullanım ipuçları sayesinde hem konfor sağlanıyor hem de elektrik faturaları üzerinde olumlu bir etki yaratılıyor. Klimayı verimli bir şekilde kullanmak, yaz aylarının başlıca gereksinimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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