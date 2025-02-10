Kobe’nin Aşil Maçında Giydiği Ayakkabılar Satıldı

MÜZAYEDE EVİ SOTHEBY’S’IN AÇIKLAMASI

Müzayede evi Sotheby’s, yaptığı satış duyurusunda, “Kobe’nin kariyerinin en simgesel anlarından biri ‘Aşil Oyunu’dur” şeklinde bir ifade kullandı.

KOBE BRYANT’IN EFSANE GÜNÜ

O dönemde 34 yaşında olan Kobe Bryant, Los Angeles Lakers’ta mücadele ederken sakatlanmasına rağmen oyun dışına çıkmayarak rakip takım Golden State Warriors’a karşı iki hayati serbest atış kullanmıştı.

Efsane basketbolcu, Ocak 2020’de Kaliforniya’nın Calabasas kentinde yaşanan helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte yaşamını yitirmişti.