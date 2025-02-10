More
Gündem

Kobe’nin Aşil Maçında Giydiği Ayakkabılar Satıldı

kobe-nin-asil-macinda-giydigi-ayakkabilar-satildi

MÜZAYEDE EVİ SOTHEBY’S’IN AÇIKLAMASI

Müzayede evi Sotheby’s, yaptığı satış duyurusunda, “Kobe’nin kariyerinin en simgesel anlarından biri ‘Aşil Oyunu’dur” şeklinde bir ifade kullandı.

KOBE BRYANT’IN EFSANE GÜNÜ

O dönemde 34 yaşında olan Kobe Bryant, Los Angeles Lakers’ta mücadele ederken sakatlanmasına rağmen oyun dışına çıkmayarak rakip takım Golden State Warriors’a karşı iki hayati serbest atış kullanmıştı.

Efsane basketbolcu, Ocak 2020’de Kaliforniya’nın Calabasas kentinde yaşanan helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte yaşamını yitirmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Murat Boz’a Mahkemeden Ceza Kararı Çıktı

Stardium Müzik, şarkıcı Murat Boz’a, sözleşmeye uymadığı ve ticari itibarına zarar verdiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.
Gündem

Kuyucak’ta Deve Güreşleri 15 Bin İzleyici Çekti

Kuyucak'ta düzenlenen deve güreşlerinde pehlivan develer rakiplerine karşı mücadele etti. Soğuk havaya rağmen etkinliği yaklaşık 15 bin kişi izledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.