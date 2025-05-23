KOBİ’lere 30 Milyar Lira Desteği Sağlanıyor

KOBİ’LERİN BÜYÜMESİ İÇİN YENİ DESTEK PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyümesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 30 milyar liralık yeni bir destek paketi hazırladı. Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sunulacak olan bu paket, 25 milyar lira kefalet limitiyle işletme ve yatırım harcamalarını destekleyecek. Bakan Mehmet Şimşek, paketin kısa sürede devreye gireceğini duyurdu.

KOBİ’LER İÇİN YENİ FİNANSMAN MODELİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lerin ekonomik büyümeye katkısını güçlendirmek üzere yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Paket çerçevesinde, 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası ise yatırım harcamaları için toplam 25 milyar lira kefalet limiti sunulacak. Kredi üst limitleri, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için ise 30 milyon lira olarak belirleniyor. Kefalet oranı %85 olarak açıklanıyor. Bu oran, KOBİ’lerin krediye erişimini kolaylaştırarak finansman risklerini azaltmayı amaçlıyor. Protokol aşaması tamamlanan destek paketinin, kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü iş dünyasına yönelik desteklerin önemini vurguladı. Erdoğan, “KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız” diyerek yeni destek paketinin habercisi oldu. Bu açıklama, iş dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

KOBİ’LERİN STRATEJİK ROLÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, destek paketinin detaylarını verirken KOBİ’lerin stratejik önemine dikkat çekti: “Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ’lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor.” Şimşek, paketin uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynaklarıyla KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracağını belirtti. Paketin, imalatçı KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayarak ihracat ve istihdamı desteklemesi hedefleniyor.

Paketin AVANTAJLARI VE HEDEFLERİ

Paketin içeriği arasında, 17,5 milyar liralık işletme sermayesi, KOBİ’lerin günlük faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olacak. 7,5 milyar liralık yatırım desteği ise yeni makine alımı, tesis genişletme ve teknolojik yenilikler için kullanılabilecek. %85 kefalet oranı, bankaların KOBİ’lere kredi verme konusundaki risklerini azaltarak finansmana erişimi kolaylaştıracak. Bu paket, imalat sektörünün büyümesini hızlandırarak Türkiye’nin ihracat hedeflerine ve istihdam artışına katkı sağlamayı amaçlıyor.