Koç Holding Türkiye’den Çıkıyor mu? Ali Koç Cevapladı

KOÇ HOLDİNG’TEN NET AÇIKLAMALAR

Son dönemde Koç Holding’in Romanya’daki yatırımlarıyla Ford Otosan’ın Craiova tesislerini satın alması, “Koç Türkiye’den çıkıyor” yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Ancak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, bu iddialara açıklık getirerek, Türkiye’nin Koç Grubu’nun ana merkezi olmaya devam ettiğini ve yatırımlarının büyük bir kısmının ülke sınırları içinde gerçekleştiğini belirtti. Otomotiv sektöründeki dönüşüm, Romanya’daki stratejik adımlar ve Türkiye’nin ekonomik potansiyeli hakkında kapsamlı bilgi veren Koç, tartışmalara son noktayı koydu.

YATIRIMLARIN %95’İ TÜRKİYE’DE

Ali Koç, son 6 yılda otomotiv sektörüne yapılan 10 milyar dolarlık yatırımın %95’inin Türkiye’de yapıldığını dile getirdi. Ford Otosan’ın, 1 milyonluk üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi haline geldiğini vurgulayan Koç, “Bizim işlerimizin anası, danası Türkiye’de. Türkiye’den çekilme gibi bir durum asla söz konusu değil” dedi. Romanya’daki yatırımların Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmak ve Ford ile olan ortaklığı güçlendirmek için stratejik bir adım olduğunu belirtti. Koç, “Romanya’ya iyi işler yaptığımız için geldik. Oradaki büyüme, Türkiye’deki kapasiteyi destekliyor” şeklinde konuştu.

STRATEJİK BİR HAMLE Mİ?

Romanya’daki yatırımlar, Koç Holding’in 2002’de Beko ile giriş yaptığı ve başarılı sonuçlar aldığı bir pazar olarak öne çıkıyor. Ali Koç, Romanya’nın AB üyesi olması, üretim maliyet avantajları ve Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle burayı stratejik bir tercih olarak değerlendirdi. Ford Otosan’ın Craiova tesislerini satın almasıyla tam elektrikli araç üretiminde önemli bir adım atıldığını ifade eden Koç, “Romanya’da kapasite açtık, buradan modeller Türkiye’ye geldi. Bu, bir çekilme değil, büyüme stratejisidir” dedi. Ayrıca, Romanya’da güneş enerjisi, savunma sanayi ve sağlık sektörüne yönelik yatırımların planlandığını da duyurdu.

TÜRKİYE OTOMOTİVDE MERKEZ OLDU

Koç, Türkiye’nin otomotiv sektöründe son 20 yılda büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini ve bir “mükemmeliyet merkezi” haline geldiğini vurguladı. Ford Otosan’ın elektrifikasyon sürecinde Ford’un global ofisinde kritik bir rol oynadığını belirten Koç, “Son 5-6 yılda üretim kapasitemiz 612 bine, ihracatımız 9,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin ilk entegre üretim tesisini kurduk. Hem içten yanmalı araçları, hem hibrit, hem elektrikli araçları aynı tesiste üretiyoruz” dedi. Ayrıca, Volkswagen ve Iveco ile yapılan iş ortaklıklarının Türkiye’nin otomotivdeki rekabet avantajını artırdığını ifade etti.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK SIKINTISI

Ali Koç, Türkiye’deki ekonomik ve hukuki öngörülebilirlik konusunu da gündeme getirdi. “Üzülerek söylüyorum, bizim ülkemiz ne yazık ki sosyal medyada yayılan iddialarla yönetiliyor. Hukuk sistemi ve öngörülebilirlik yatırımcı için çok önemli. Türkiye’nin olağanüstü bir potansiyeli var, ancak bu potansiyeli değerlendirebilmek için güven ortamı şart” dedi. Koç, devletin sağladığı teşviklerin dünya standartlarında olduğunu, ancak yatırımcıların kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini vurguladı. “Biz ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” diyerek, Koç Holding’in Türkiye’ye olan bağlılığını bir kez daha dile getirdi.

GELECEK PLANI VE DÖNÜŞÜM

Koç, otomotiv sektörünün elektrifikasyon ve otonom araçlarla büyük bir dönüşüm yaşadığını, ancak bu süreçte bazı yavaşlamalar olduğunu aktardı. “Elektrifikasyonda bir frene basma var. Şarj altyapısı, maliyetler ve regülasyonlar bu süreci etkiliyor” diyen Koç, Türkiye’nin bu dönüşümde geri kalmaması gerektiğini ifade etti. Ford Otosan’ın Türkiye’de tam elektrikli araç üretiminde öncülük ettiğini ve gelecekte de bu alandaki liderliğini sürdüreceğini belirtti.