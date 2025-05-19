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Kocaeli’de 16 Yaşında Çocuk Boğuldu

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ACI OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Kocaeli’de yaşanan trajik olay, saat 16.00 sularında İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiindeki Paşa Suyu Mesire Alanı’nda yaşandı. 16 yaşındaki Arda Gürkan, dereye girdikten sonra bir süre kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine, ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE GELEN EKİPLER

Yapılan ihbar üzerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, Gürkan’ın cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkarılan çocuğun bedeninin sağlık ekiplerine teslim edilmesiyle olayla ilgili incelemeler başladı. Bu durum, çocuğun yakınları için büyük bir acı kaynağı oldu.

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