Kocaeli’de Aranan İş İnsanı Ölü Bulundu

Olayın Başlangıcı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 20 Ocak 2025 tarihinde, G.K. jandarmaya başvurarak dini nikahlı eşi Serdar Arslan’ın kaybolduğunu bildirdi ve kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ekipleri hemen olayla ilgili soruşturma sürecini başlattı. Ancak, şüphelinin evinden ayrılırken kullandığı otomobilin Ümraniye’de kapıları açık bir şekilde terkedilmiş olarak bulunması, soruşturmanın yönünü değiştirdi.

Güvenlik Kamerası İzleri

İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, aracın Kocaeli, Başiskele’de başka bir kişi tarafından getirildiği tespit edildi. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, otomobili İstanbul’a getiren kişinin, aracı Ümraniye’de bıraktıktan sonra bir taksiye binerek Kavacık’a geçtiğini tespit etti. Burada, kendisini bekleyen başka bir araca binerek Sefaköy’e gittiği belirlendi.

Şüpheli ve İlişkiler

Polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Mahsun Ö. olduğunu ve bu kişinin kayıp olarak aranan Serdar Arslan ile birlikte Alabalık lokantası işleten iş ortağı Habil Ö.’nün kardeşi olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, iki ortak arasında bir süredir alacak meselesi nedeniyle gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.