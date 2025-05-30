Kocaeli’de Beton Dökülürken Görüntülendi

OLAYIN YAŞANDIĞI TARİH VE YER

29 Mayıs Perşembe akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi’nde çevreye zarar veren bir olay meydana geldi. Saat 19.30 sularında Elif Sokak’ta yürüyen bir vatandaş, 12 AT 310 plakalı beton mikserinin dere yatağındaki yeşil alana izinsiz beton boşalttığını fark etti.

BETON DÖKÜMÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, mikserin yol kenarındaki ormanlık alana beton dökmesi açık bir şekilde görülüyor. Bu durum, doğaya zarar veren bir eylem olarak mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekti. Sürücünün çevreye bu şekilde bilinçsizce zarar vermesi, çevre koruma açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yetkililerin bu konuda nasıl bir işlem başlatacağı ise merakla bekleniyor.