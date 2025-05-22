Kocaeli’de Forkliftle Düşen 3 İşçi Yaralandı

DÜŞME OLAYIYLA YARALANAN İŞÇİLER
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sac fabrikasında, forkliftin kasasında çalışma yapıldığı esnada 3 işçi, kasayla birlikte yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.
İLK MÜDAHALE VE HASTANE SEVKİ
Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, işçiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.