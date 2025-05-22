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Kocaeli’de Forkliftle Düşen 3 İşçi Yaralandı

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DÜŞME OLAYIYLA YARALANAN İŞÇİLER

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sac fabrikasında, forkliftin kasasında çalışma yapıldığı esnada 3 işçi, kasayla birlikte yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SEVKİ

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, işçiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

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