Kocaeli’de Genç Adam Vahşi Saldırıda Öldü

VAHŞİ SALDIRI GEBZE’DE GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde, dün sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bayram Zunluoğlu otomobilini 25’inci Sokak’taki evinin yanına park edip inince, başlarında kask bulunan iki kişi tarafından tabancayla çapraz ateşe tutuldu. Zunluoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bayram Zunluoğlu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Zunluoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Mimar Sinan Mahallesi Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi. Polis, olayla ilgili kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.