Kocaeli’de Kadın Motosiklet Sürücüsü Öldü

GEBZE’DE MİKSERLE ÇARPIŞMA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, motosiklet süren Saniye Yılmaz, Arapçeşme Mahallesi’nde A.Ç. idaresindeki bir beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kadın yola savruldu ve kazada ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Saniye Yılmaz’ı kontrol ettiklerinde, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sosyal medyada motosiklet temalı içerikler üreten Yılmaz’ın cenazesi, otopsi amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin adli tıp morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kazadan kısa bir süre önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Yılmaz, “Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?” ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Mizahi bir dille motosiklet sevgisini ifade ettiği başka bir paylaşımında ise, “Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın.” şeklinde bir mesaj verdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.