Kocaeli’de Kıskançlık Kavgası Ölümle Sonuçlandı

KOCAELİ’DE KISKANÇLIK TARTIŞMASI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ‘kıskançlık’ bulunması sebebiyle eşi Emrah Duran’ı (42) tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran’ın (43) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Aysel Duran, intihar etmeyi düşündüğü için silahı aldığını, bu esnada eşinin içeri girdiğini anlattı. Eşinin “Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım” dediğini ifadesinde belirten Duran, kızlarının “Anne yapma” dediklerini aktararak bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin yatak odasındaki ikinci silahı almak için düştüğü sırada gözlerini kapatarak rastgele ateş açtığını ifade etti.

TARTIŞMAYA EVDE DEVAM EDİLDİ

İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında Emrah Duran ile Aysel Duran arasında kıskançlık konusuyla başlayan bir tartışma yaşandı. 29 Ocak’ta saat 02.00 civarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak’taki eve dönen çiftin arasındaki tartışma burada da devam etti. Aysel Duran, evdeki tabancayı alarak Emrah Duran’a ateş açarak onu yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Emrah Duran’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin akabinde mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

EĞLENCE MEKANINDAKİ OLAYLAR

Aysel Duran’ın savcılıktaki ifadesine göre, çift eğlence mekanına gitti ve Emrah Duran alkol alarak kıskançlık sebepleriyle tartışmaya başladı. Eğlence mekanından çıkıp araca bindiklerinde Aysel Duran, eşinin isteği doğrultusunda cep telefonunu verdiklerini, tartışmanın ise kayıtlı olmayan bir numara üzerine sürdüğünü aktardı. Aysel Duran, eşinin bu duruma karşılık verdiği sırada kızlarının birinden bahsedip ortalığı karıştırdığını söyledi.

Aysel Duran, aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran’ın kendisine “Sen numarayı bilinçli kapattırdın” dediğini, ardından yatak odasına giderek intihar etmek için silahı aldığını belirtti. Eşinin gelmesiyle tartışmanın arttığını ifade eden Duran, bu esnada gözlerini kapatarak tesadüfen ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü bildirdi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini vurduğunu ve yerde hareketsiz yattığını ifade eden Aysel Duran, kardeşini arayarak durumu anlattığını ve çocukları alması gerektiğini belirtti. Eşini vurmanın ya da öldürmenin amacını taşımadığını ifade eden Aysel Duran, “Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim; çok pişmanım” sözleriyle duygularını paylaştı.