Kocaeli’de Piknik Tüpü Gaz Sızıntısından Bebek Hayatını Kaybetti

Kocaeli’de HÜZÜNLÜ OLAY
Kocaeli’de bir oturma alanında 3 kişilik ailenin mutfaklarında kullandıkları piknik tüpünden gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 1 yaşındaki Salih B.’yi fark eden anne Hazal B, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Kaza sonrasında yapılan HIZLI MÜDAHALE
İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, küçük bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası, bebeğin cenazesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.