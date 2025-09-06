Kocaeli’de Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi

KOCAELİ’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış, şehir genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Farklı lokasyonlarda su baskınları oluşurken, yıldırım düşmesi ve ağaç devrilmesi vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

YILDIRIM DÜŞTÜ, AĞAÇ DEVRİLDİ

İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Bu olayda yaralanan olmadı fakat, çatıda önemli hasar oluştu. İzmit’in bir başka bölgesinde, Uzuner Sokak’ta meydana gelen şiddetli yağış, köklerinden sökülen bir ağacın caddeye devrilmesine neden oldu. Belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırma çalışmalarına başladı.

KARTEPE’DE TRAFİK SORUNU YAŞANDI

Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde ise, yağmur suları yolları bastı. Biriken sular nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini ifade ederek, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı.