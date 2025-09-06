Kocaeli’de Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi

KİMLİK RİSKİ VE OLUMSUZ ETKİLER

Kocaeli’nde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, şehir genelinde bazı olumsuzluklara yol açıyor. Birçok bölgede su baskınları meydana gelirken, yıldırım düşmesi ve ağaç devrilmesi gibi olaylar da vatandaşlara endişeli anlar yaşatıyor.

YILDIRIM DÜŞTÜ, AĞAÇ DEVRİLDİ

İzmit ilçesinin Kocatepe Mahallesi’nde, 4 katlı bir evin çatısına yıldırım düşmesi üzerine olay yerinde yaralanan olmamakla birlikte çatıda hasar meydana geldi. Aynı ilçede, Uzuner Sokak’ta şiddetli yağış sonucunda köklerinden sökülen bir ağaç caddeye devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak amacıyla çalışmalara başladı.

KARTEPE’DE YOLLARDA SU BİRİKİMİ

Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde ise yollar, yağmur suları ile doldu. Biriken sular nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerliyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.