Kocaeli’de Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklandı

ÖNEMLİ OPERASYON YAPILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül tarihinde Çayırova ilçesinde bir iş yerine ve beş araca gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı saldırısına dair başlattığı soruşturma çerçevesinde önemli bir operasyona imza attı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın detaylarını aydınlatmak için çevreden alınan 120 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, saldırının E.Y. liderliğindeki bir suç örgütü tarafından planlandığını ve uygulandığını belirledi.

Soruşturmaya yönelik derinlemesine çalışmalar yapan ekipler, İstanbul’da düzenledikleri operasyonda ikinci bir saldırı hazırlığında bulunan örgüt üyesini yakaladı. Şüphelinin yanında el bombası ve bir motosiklet de ele geçirildi. Aynı operasyonda, şüphelinin saklanmasına yardımcı olan 6 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı azmettiren ve işbirliği yapan iki şüpheli Ordu’da, bir diğer zanlı ise Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 10 kişi gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin akabinde serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla bağlantılı olabilecek diğer kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü ve suç örgütünün tüm unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik sürecin titizlikle devam ettiğini belirtiyor.