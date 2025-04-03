Kocaeli’de Tavuk Döner Zehirlenmesi Gerginliği

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner yedikten sonra hastanelere başvuranların sayısının 648’e ulaştığı bildirildi. İşletme sahipleri K.Y. ve E.T. tutuklandı.

DÖNERDEN RAHATSIZLANANLAR

Alınan bilgilere göre 1 Nisan günü Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan tavuk döner satan işletmeden farklı zamanlarda döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma gibi şikayetlerle Körfez Devlet Hastanesi, ilçedeki özel hastane ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Bu hastalardan 646’sı tedavi sonrasında taburcu edildi, iki hastanın tedavisi ise devam ediyor.

Polis ekipleri, gözaltına aldığı işletme sahipleri K.Y. ve E.T. ile ilgili işlemlerini tamamladıktan sonra şüphelileri adliyeye sevk etti. Mahkeme, girişimlerin ardından şüphelilerin tutuklanmasına karar vererek onları cezaevine gönderdi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği, yaşanan gıda zehirlenmesi olayı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen vatandaşların mide bulantısı, ateş ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvurması üzerine, 01.04.2025 tarihinde Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen bildirim doğrultusunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ekipleriyle ilgili işletmeye gidilerek döner tezgahında bekleyen tavuk döner ürünlerinden numune alındı ve bu numune Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan testlerde tavuk döner numunesinin sonuçları olumsuz çıkmış ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan hastalardan 646’sı taburcu edilmiştir, 2 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İlgili iş yeri Körfez Belediyesi tarafından mühürlenmiştir; konu Valilik, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.