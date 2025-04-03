Kocaeli’de Tavuk Zehirlenmesi: 648 Kişi Etkilendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 648’e ulaştı. İşletme sahipleri K.Y. ve E.T. tutuklandı.

HASTANELERE BAŞVURULAR ARTMIŞTIR

1 Nisan tarihinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir işletmeden tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle Körfez Devlet Hastanesi, ilçedeki özel hastaneler ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastalardan 646’sı tedavi edilerek taburcu edildi, 2 hastanın tedavisi ise sürüyor.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Y. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler mahkeme kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği, zehirlenme olayıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Körfez İlçesinde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yiyen vatandaşlarımızın mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleriyle hastanelere başvurduğu bilgisi üzerine, 1 Nisan 2025’te Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen bildirim doğrultusunda, gıda kontrol ekipleri hemen ilgili işletmeye giderek döner tezgahında bekleyen tavuk döner numunesi almıştır. Numune, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan testlerde bu numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirlendi. İşletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu” denildi. Valilik açıklamasında, “Zehirlenme olayıyla ilgili iş yeri sahipleri 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Kocaeli genelinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran toplam 648 kişiden 646’sı taburcu edilmiş, 2 hastanın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu işletme mühürlenmiş ve konuyla ilgili çalışmalar, Valilik, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir” ifadesine yer verildi.