Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’de gerçekleşen orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Next Sosyal’deki hesabı üzerinden orman yangınları ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.

ÇANAKKALE’DEKİ MÜCADELE SÜRÜYOR

Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI

Büyük Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde, 17 bin 480 kayıp ve yüz binlerce evsiz anımsandı. Acılar hala taze ve unutulmuyor.
Çanakkale’de Yangın Sürüyor, Girişler Kapatıldı

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilirken, alevlerle mücadele hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

