Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’de gerçekleşen orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, bu konudaki bilgileri Next Sosyal’deki hesabından paylaştı.

SON DURUM VE MÜCADELE

Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın, hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.